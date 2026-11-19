Община Стара Загора, Регионалната здравна инспекция (РЗИ), Общинска полиция и Първо районно управление проведоха нови съвместни проверки за спазване на забраната за тютюнопушене в районите около две училища в града. Действията са част от работата на институциите за ограничаване на употребата на тютюневи изделия сред учениците и опазване на тяхното здраве.

При проверките са установени двама нарушители - един пълнолетен и един непълнолетен, в района на едното учебно заведение. Около другото училище не са констатирани нарушения.

За пълнолетния нарушител ще бъдат предприети действия съгласно Закона за здравето. С непълнолетния ще работят инспектори от Детската педагогическа стая, които ще разговарят с него за вредите от тютюнопушенето и последиците за здравето.

Днес, 19 ноември, се отбелязва и Международният ден без тютюнопушене. Той е повод да се обърне внимание на рисковете от ранната употреба на тютюневи изделия и необходимостта от превенция сред децата и младежите. Никотинът води до зависимост, а употребата му в ученическа възраст може да има дългосрочни последици за здравето.

Гражданите могат да подават сигнали и чрез онлайн платформата Drug Stop, която позволява бързо и анонимно изпращане на информация, включително чрез сканиране на QR код, без необходимост от инсталиране на допълнително приложение.

Съвместните проверки около училищата ще продължат. Община Стара Загора разчита и на съдействието на родителите, учителите и гражданите, тъй като опазването на здравето на децата изисква не само контрол, но и информираност, разговори и личен пример от възрастните.