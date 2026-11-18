Десетки творчески работилници, езикови игри, дефилета, музикални изпълнения и литературни четения ще съберат култури от Европа, Азия и Африка в Бургас на 20 и 21 ноември. Фестивалът „Бургас - световна сцена на езиците и културите“ ще бъде открит в петък, 20 ноември, от 18:30 ч. със сценична програма от песни, танци и музика от различни краища на света. В събота, 21 ноември, от 10:00 до 21:00 ч. посетителите ще могат да избират между занимания за деца, срещи за любителите на езиците и изкуствата и открити лекции за любопитните към света.

Мястото е Central Park Burgas, Tria Co-working Space, бул. „Даме Груев“ № 2, ет. 2. В различните зали ще се провеждат паралелни събития, така че всеки да състави собствен маршрут през фестивала, според интересите си и времето, с което разполага.

Творческите ателиета ще предложат възможност за изработване на венециански и африкански маски, персийска мозайка, индонезийски книгоразделители и португалски керамични плочки азулежу. Посетителите ще могат да опитат виетнамска живопис и китайското изкуство на изрязване на хартия, да се запознаят с арабската, китайската и персийската калиграфия или да открият особеностите на арменските букви и индийската писменост деванагари.

За любителите на загадките са подготвени унгарски езиков детектив, персийски езиков пъзел, корейска настолна игра и викторини. Не е необходимо посетителите да владеят съответния език, за да проявят любопитство към неговото звучене, писменост и култура.

Музиката и движението също имат свое място в съботната програма. От 12:30 до 13:30 ч. в Зала 1 ще звучат японски барабани тайко, следвани от урок по традиционни арменски танци от 13:30 до 14:30 ч. Индонезийският бамбуков инструмент анклунг ще бъде представен от 14:30 до 15:30 ч., а след това до 18:00 ч. публиката ще се срещне с облеклото и музиката на различни народи.

Сред темите на откритите лекции са маските на венецианския карнавал, китайският език като културен код, историята на писмото, изкуството на японските кукли и унгарските изобретатели. Програмата включва още срещи с франкофонията, арабския свят и гръцката музика, както и разговор за професиите в епохата на изкуствения интелект през немската научна фантастика.

Финалът на съботния ден е посветен на литературата. От 18:15 до 21:00 ч. в Зала 1 „Литературно пътешествие по света“ ще събере поезия в оригинал, литературни четения и сценично слово. От виетнамски и китайски стихове до арабска поезия и японска есеистика, вечерта ще даде възможност на публиката да чуе различни литературни гласове.

Във фестивала участват над 60 преподаватели, студенти и докторанти от всички катедри на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Съорганизатори са Филиал Бургас на Софийския университет, Община Бургас и Central Park Burgas.

Събитието продължава развитието на чуждоезиковото образование и публичните университетски инициативи в Бургас. Дневната програма в петък е насочена към организирани ученически групи, а официалното откриване в 18:30 ч. и съботната програма са покана към всички жители и гости на града.



