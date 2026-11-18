Село Крумово, разположено на около 12 километра от Пловдив, скоро ще има собствен търговски комплекс. Новият ритейл парк ще бъде изграден срещу железопътната гара в населеното място, а проектът вече навлиза във финалната фаза на проектиране.

Инвеститорите съобщиха, че бъдещият комплекс ще носи името „Mini Mall Крумово“ и ще предложи разнообразни услуги и удобства за местните жители.

Сред основните обекти в него ще бъде нов магазин от търговската верига „Гастрономъ“, който ще разполага и с топла кухня. Предвидено е изграждането и на модерен медицински център с кабинети на различни специалисти, аптека и лаборатория за изследвания, обслужвана от голяма национална верига.

В проекта е заложена още кафе-сладкарница, която ще предлага място за срещи и отдих.

Инвеститорите съобщават, че в комплекса все още има няколко свободни търговски обекта, които могат да бъдат наети от бъдещи партньори.