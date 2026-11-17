Община Казанлък е напълно подготвена за предстоящия зимен сезон. Общо 15 специализирани машини на Общинско предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ са в готовност да осигурят снегопочистването и безопасното движение по основните пътни артерии и улиците в града.



За първи път тази зима ще бъде приложен нов подход при обработката на пътните настилки. Вместо традиционното опесъчаване ще се използват съвременни химически препарати против заледяване. Целта е да се осигури ефективно обезопасяване на улиците, като същевременно се избегне натрупването на пясък в дъждоприемните шахти и запушването на отводнителната система.



Новата технология ще допринесе и за по-чиста градска среда, тъй като ще ограничи образуването на наноси и замърсяването на улиците след снеготопенето.



Общинското предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ ще има основна роля в организацията и изпълнението на зимното поддържане в Казанлък. При снеговалежи специализираната техника ще бъде мобилизирана за своевременно почистване и третиране на пътните платна.



Основен приоритет за Община Казанлък остава безопасността на гражданите, поддържането на проходима пътна инфраструктура и осигуряването на нормален ритъм на живот през зимните месеци.

