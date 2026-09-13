Борис Бонев бие аларма! Нова криза в София
отправи много сериозно предупреждение към кмета Терзиев
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отправи много сериозно предупреждение към кмета Терзиев
20 души са посетили клиниката по травматология в "Пирогов"
Той каза, че има прекалено много поражения заради времето
В столицата на терен са 171 снегорина
Снегопочистващи машини работят, обходът е през Шипка
Почистването е затруднено от продължаващия снеговалеж и силния вятър
Заради проблеми при зимното почистване ще има наказания, както на фирми, така и на наши служители. Това съобщи в сутрешният блок на Нова тв председате...
Продължава почистването от снега на Синята зона в столицата. Това каза кметът на Столична община Йорданка Фандъкова по време на пресконференция по пов...
Проблемите по ел. захранването са напълно преодолени в общините Борован, Козлодуй, Хайредин и Мизия. На територията на община Враца няма ток в село Де...
"Градският транспорт в София се движи без проблеми. От изминалата нощ всички булеварди, по които се движи градски транспорт, са обработени два пъти съ...
Пътните настилки в цялата страна са мокри, заснежени, обработени и опесъчени. Това съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура", които тази сутрин публ...
Повече за пътната обстановка в страната вижте ТУК Към този момент въпреки интензивните валежи в цялата страна на места от сняг, на места от дъжд няма...
„В момента 91 снегопочистващи машини работят на терен, където има и допълнителни екипи на Столичния инспекторат, Общинска полиция и екипи на аварийно-...
В Москва явно нямат никакъв проблем с почистването на снега. Въпреки снеговалежите в руската столица, улиците на града изглеждат в много добро състоян...
180 снегопочистващи машини извършват обработки срещу заледяване в София. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община. Продължава извършването на...
26 машини почистват в момента пътищата в област Сливен. Няма въведени ограничения в движението заради снеговалежа, съобщи за "Фокус" дежурният в Облас...
На Владая са изчистени всички ленти за движение. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на брифинг по пово...
Първи сняг в столицата. Тази вечер снежинки прехвърчаха в района на Панчарево. Там се е образувала снежна покривка от 4 см, съобщи БГНЕС. Столична о...
Да се прецизират договорите със снегопочистващите фирми по републиканската и общинската пътна мрежа, като процедурите се изтеглят преди есента, а в до...
Поради усложнената обстановка във връзка с обявеното бедствено положение, със заповед на кмета Николай Мелемов дните четвъртък и петък, съответно 12 и...