Борис Бонев бие аларма! Нова криза в София

Аларма за задаваща се нова криза в София удари лидерът на "Спаси София" Борис Бонев. След кризата с извозването на боклука в София се задава и криза със снегопочистването, прогнозира той.

"С огромно притеснение трябва да ви опиша още по-страшна картина от кризата с боклука. София в момента има 4 броя снегорини. Четири! В нормално време, с работещи фирми, между 130 и 160 снегорина са в готовност при всеки снеговалеж. Една сутрин ще се събудим, ще са паднали 20–30 см сняг, градският транспорт ще е блокиран, защото улиците няма да са изчистени. Навсякъде ще е задръстено, защото няма да са изчистени улиците и тротоарите. Градът ще е блокиран. Няколко часа след този блокаж, всичко ще стане лед и ще започне втора фаза на тази криза, когато стотици хора ще си чупят краката по заледените тротоари и няма да могат дори да стигнат дори до „Пирогов“, каза Бонев.

Той говори и за задаващата нова криза за извозване на боклука в столицата, която ще засегне още райони. На 1 декември изтичат удължените договори за сметопочистване в зона 3, която обхваща „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“ и това засяга около 200 000 души, според него.

"Заедно с „Люлин“ и „Красно село“, това означава, че близо половин милион столичани ще останат без избрана постоянна фирма за почистване. Какъв е проблемът? В момента някак се закрепи сметоизвозването в „Люлин“ и „Красно село“, благодарение на спешно изградения общински капацитет – общинското дружество „София екострой“ и предприятието Завод за боклук. Само че те вече са на максималния възможен капацитет, което означава, че от 1 декември няма коя от общинските структури да поеме тези три района. Тоест кризата наистина ще стане остра и много проблемна“, обясни той.

Бонев обвини кмета Васил Терзиев и екипа му в неадекватност: „Липсата на неспокойствие от кризата с боклука, липсата на бързи действия говори само за едно-две неща: или наистина не знаят какво правят и просто се надяват някакво чудо да се случи и да им се размине кризата, или това се прави нарочно. Аз трето обяснение нямам“.

Той говори и за проблема с главния архитект на София Богдана Панайотова, "заради която Терзиев дори се яви на детектор на лъжата, защото е негово лично назначение, а сега я уволнява с sms".

Според Бонев вероятно става дума за някакви корупционни нарушения в цялото направление "Архитектура и градоустроство", защото "там в момента върви чистка". Затова призова Терзиев, ако има такова нещо, да го обяви публично, което би било достойната позиция.

