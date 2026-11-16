Военният духов оркестър на 61-ва Стрямска механизирана бригада ще изнесе концерт по повод празника на Сухопътните войски, който се отбелязва на 19 ноември.



Ден по-рано, в сряда, от 12 ч. на пл. „Севтополис“ под диригентството на капитан Йордан Илиев ще бъдат изпълнени някои от най-емблематичните военни маршове.



Оркестърът е създаден през 1904 година в Карлово. Първият му диригент е маестро Георги Атанасов. Традиционно музикантите се включват в богатата културна програма на Община Казанлък и поздравяват съгражданите ни в навечерието на най-важните празници за града и страната.