Ученици от Казанлък се запознаха с работата на Детската млечна кухня

Ученици от ПХГ „Кирил и Методий“ – гр. Казанлък, профил „Биология и химия“, посетиха Детска млечна кухня, за да се запознаят отблизо с дейността на детската млечна кухня и процесите по приготвяне на храна за най-малките.



Те научиха повече за строгите изисквания за хигиена и безопасност, контрола на качеството на суровините и готовата храна, както и за стерилизацията и дезинфекцията на бурканчетата и капачките.



Качественото и здравословно хранене на децата е сред приоритетите на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова. Част от тази политика са и общинските оранжерии в с. Долно Изворово, където се отглеждат екологично чисти зеленчуци, предназначени за детските кухни, детските градини и социалните услуги.



Учениците проявиха искрен интерес към работата на предприятието и се запознаха с отговорността и грижата, които стоят зад всяка порция детска храна.