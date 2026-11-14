Регионални

Мечка на разходка в гоцеделчевско село. Ето къде се появи

Хората са призовани да бъдат внимателни

Мечка на разходка в гоцеделчевско село. Ето къде се появи
14 ное 26 | 11:47
154
Фатме Мустафова

Неочаквана среща с див хищник изненада жителите на гоцеделчевското село Борово. Кафява мечка е забелязана в късните часове на улица в населеното място, в непосредствена близост до магазин „Комата“.

Животното се появило край оградата пред търговския обект. Появата му на улица в селото предизвикала изненада, тъй като срещите с толкова едри диви животни в населени места винаги крият потенциален риск.

Заради случая жителите трябва да бъдат особено внимателни при придвижване през нощта и в ранните сутрешни часове.

При среща с мечка хората не бива да се приближават до животното, да го преследват или да се опитват да го снимат отблизо. Важно е да запазят спокойствие и да не предприемат действия, които могат да го провокират.

Случаят отново напомня, че населените места в близост до горски територии не са изолирани от дивата природа и появата на диви животни край домовете на хората не е изключена, пише Топ Преса.

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема регионални
Етрополе с три отличия от Международното туристическо изложение „Културен туризъм“

Етрополе с три отличия от Международното туристическо изложение „Културен туризъм“

Община Етрополе получи престижни отличия за оригинално представяне на културния си туристически продукт и успешно участие в XXI Международно туристиче...

Регионални
09 октомври | 20:44
0 коментара
389
Още от Регионални
Коментирай