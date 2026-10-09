Етрополе с три отличия от Международното туристическо изложение „Културен туризъм“

Община Етрополе получи престижни отличия за оригинално представяне на културния си туристически продукт и успешно участие в XXI Международно туристическо изложение „Културен туризъм“ във Велико Търново. Признанията са поредно доказателство, че богатото историческо наследство, автентичните традиции и последователните усилия за популяризиране на Етрополе привличат все по-голям интерес и утвърждават общината като разпознаваема туристическа дестинация.

По време на официалната церемония Община Етрополе беше удостоена с почетна грамота „За оригинално представяне на продукт на културния туризъм“, както и с плакет за атрактивното си участие в международния форум.

Отличията бяха връчени на директора на Исторически музей – Етрополе Галя Дикова от Борислав Йорданов, управител на Общинска туристическа агенция „Царевград Търнов“ ЕООД.

Община Етрополе получи и поощрителна награда „За успешно представяне в конкурса LOCAL BITES: Вкусът на регионите“ на „Трапезица Фест“, с което беше отличено представянето на местния туристически и кулинарен продукт. Индивидуално признание получи и местният производител Пенка Василева, шафранопроизводител, която беше удостоена с поощрителна награда в същия конкурс. Нейното участие представи част от богатството на местното производство на шафран. Етрополе доказа, че почвите му са благоприятни за отглеждането на първокласно качество шафран, наричан царят на билките.

„Тези отличия са признание не само за нашето участие, но и за богатството, което Етрополе притежава. Зад всяка традиция, всеки занаят и всеки местен продукт стоят хора, които пазят духа на нашия край. Нашата задача е да представяме това наследство по начин, който предизвиква интерес и кара все повече хора да пожелаят да посетят Етрополе. Радвам се, че успяхме да покажем достойно нашия град и да получим толкова висока оценка“, сподели директорът на Исторически музей Галя Дикова.

Участието в международното изложение даде възможност Етрополе да представи своето културно-историческо богатство, съхранените традиции и местните производители пред широка аудитория от представители на туристическия сектор, институции и посетители.

Трите отличия са признание за съвместната работа на Общината, Историческия музей, детския народен оркестър към НЧ „Тодор Пеев – 1871“ с ръководител Павлин Христов и местните производители, които със своя труд и отдаденост допринасят за утвърждаването на Етрополе на туристическата карта на България.

Етрополе продължава да доказва, че един малък град може да има голямо присъствие, когато съхранява своята идентичност и я представя с гордост. Защото Етрополе е град на писменост, дух и традиции – богатство, което заслужава да бъде познато далеч отвъд пределите на общината.



