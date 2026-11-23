Община Казанлък получава финансова подкрепа в размер на 138 038,29 евро за авариен ремонт на покрива на Общинска библиотека „Искра“. Средствата са одобрени със заповед на министъра на културата от 30 октомври 2026 г.



Финансирането е отпуснато по програма „Опазване на недвижимото културно наследство“ на Министерството на културата и е предназначено за изпълнение на аварийни консервационно-реставрационни и ремонтни дейности по покрива на сградата, както и за необходимия авторски надзор.



Одобрената финансова подкрепа е по заявление, подадено на 24 септември 2024 г. от кмета на община Казанлък Галина Стоянова. Като основание за отпускането на средствата е посочена заявена спешна необходимост от извършване на ремонтните дейности.



Библиотека „Искра“ е сред общо 21 обекта на недвижимото културно наследство в страната, за които Министерството на културата одобрява финансиране през 2026 г.



Решението е взето след оценка на експертна комисия, която е разгледала значимостта на обектите, степента на риск и застрашеност, технологичната необходимост от намеса и възможностите за обществен достъп.



С одобрените средства се създава възможност за извършване на необходимите аварийни дейности по покрива на една от значимите културни сгради в Казанлък.

