След броени дни центърът на Стара Загора ще се превърне в приказно коледно градче, изпълнено с хиляди светлини, празнична музика, уют и незабравими преживявания за малки и големи. От 27 ноември до 28 декември жителите и гостите на града ще могат да се потопят в магията на зимните празници, която ще съчетае любими коледни традиции, вкусни изкушения и разнообразни възможности за забавление на открито.

В центъра на зимните атракции ще бъде ледената пързалка, която ще отвори врати на 27 ноември при благоприятни метеорологични условия. Тя ще бъде разположена в централната част на града – между училище „Васил Левски“ и парк „Александър Стамболийски“ („Алана“), и ще остане на разположение на посетителите до месец февруари. Официалното ѝ откриване ще бъде съпътствано от специално подготвена празнична програма, която ще постави началото на зимните забавления и ще внесе още повече настроение и емоции.

С капацитет от 40 души едновременно, ледената пързалка ще посреща посетители от всички възрасти, без възрастови ограничения. Всяка сесия ще бъде с продължителност един час, а наемът на кънките ще бъде включен в цената на билета. Работното време ще бъде всеки ден от 10.00 до 22.00 ч.

За още повече усмивки и незабравими спомени празничната зона ще бъде допълнена от впечатляващо ледено иглу и фигури на полярни мечки, с които посетителите ще могат да се снимат и да запечатат своите зимни мигове.

Ароматът на Коледа ще завладее и пространството южно от парк „Александър Стамболийски“, непосредствено до ледената пързалка. Там ще бъдат разположени 18 уютни коледни къщички, в които местни ресторантьори ще предложат разнообразие от традиционни празнични ястия и любими коледни изкушения. Пространството ще се превърне в притегателно място за срещи с приятели и семейни разходки, където топлината на празника ще се усеща във всяка подробност.

Специално внимание е отделено и на благотворителността. Една от коледните къщички ще бъде предоставена на старозагорски училища, детски градини, неправителствени организации и социални услуги, които ще имат възможност да представят свои инициативи и да предлагат изделия или продукти в подкрепа на избрана от тях благотворителна кауза.

Коледните къщички ще работят всеки ден от 10.00 до 22.00 ч., като в празничните дни е предвидено съкратено работно време.

Съчетавайки вълнението от зимните спортове, уюта на коледните къщички, споделените моменти и духа на благотворителността, празничното градче ще предложи на старозагорци и гостите на града още един повод да се съберат, да споделят усмивки и да създадат красиви спомени.

Защото Коледа е не просто време от годината, а магията да бъдем заедно!