Община Казанлък проведе среща с представители на Исторически музей „Искра“, Художествената галерия и Музея на фотографията, организирана от кмета на общината Галина Стоянова. На нея беше обсъдена идеята за евентуално общо административно управление на трите културни института.



В дискусията бяха представени различни позиции. Сред аргументите в подкрепа на идеята бяха възможностите за по-добра координация, обща билетна и информационна система, съвместни културни и образователни инициативи и по-цялостно представяне на културното наследство на Казанлък.



От страна на представителите на институциите бяха изразени и притеснения, свързани със запазването на тяхната самостоятелност, идентичност и специфичен профил, както и с равнопоставеността при управлението и разпределението на ресурсите.



Кметът Галина Стоянова подчерта, че няма взето решение и че предложението предстои да бъде внимателно проучено. Предвиждат се срещи с Министерството на културата, представители на неправителствения сектор и ръководители на музеи от Кърджали, Враца и Монтана, за да бъде проучен опитът на други общини. В разговорите ще бъдат поканени да участват и директорите на трите казанлъшки института, както и представители на комисията по култура към Общинския съвет.



„Необходимо е да чуем всички мнения и да преценим обективно положителните и отрицателните страни. Ако анализът покаже, че ползите са повече, ще внесем предложение в Общинския съвет. Ако се установят съществени негативи, идеята няма да бъде продължена“, заяви кметът.



Община Казанлък ще продължи диалога с всички заинтересовани страни, като водещ приоритет остава съхраняването и развитието на културното наследство и институциите в града.



Към момента няма окончателно решение за промяна в управлението на трите културни института.