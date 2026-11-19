На 21 ноември 2026 г. (събота) Международен конгресен център – Бургас ще бъде домакин на Националния фестивал „Младите в роботиката“. Мащабният форум ще събере на една сцена лидери от високотехнологичния сектор, инженери, утвърдени работодатели от индустрията и образователни експерти. Събитието е с начален час на регистрация 09:00 ч. и е със свободен достъп за посетители след препоръчителна предварителна регистрация.

Основната цел на фестивала е да отговори на ключови въпроси за бъдещето на децата и младите хора на възраст между 6 и 22 години в контекста на бързо развиващите се технологии. В рамките на открит и вдъхновяващ разговор, участниците ще обсъдят как образованието може да се свърже с реалните умения, необходими за професиите на бъдещето.

Основните теми на фестивала са:

● Как развитието на технологиите днес предопределя бъдещите професии?

● Какво се случва с децата и младите във възрастта между 6 и 22 години?

● Какво означава да работиш в Космоса – пътят „от класната стая до орбитата и обратно“.

● Изкуствен интелект (AI) и роботика за ученици.

● Емоционалната интелигентност в образованието.

● Deep Tech иновации, родени в България, и вдъхновяващи истории на успешни компании.

● Кариерна ориентация и първи стъпки в технологичния сектор.

Специален гост на събитието ще бъде EnduroSat – вторият български технологичен еднорог, оценен на над 1 милиард долара и опериращ със 103 спътника в орбита.

Успоредно с лекциите и дискусиите ще се проведат тематични практически работилници, водени от EnduroSat, Educart Go и Академия Роботика. Те са насочени към ученици от 9. до 12. клас и младежи до 29 години, които ще имат възможност да програмират кобот, да сглобят електрически карт и да разчитат данни от спътник. (Забележка: Работилниците не са със свободен достъп – местата са предварително разпределени между професионални гимназии в Бургас и региона).

Практическа кратка информация:

● Национален фестивал „Младите в роботиката“

● 21 ноември 2026 г. 9:00 ч. – 18:45 ч.

● Международен конгресен център, гр. Бургас

● Вход: Свободен, с препоръчителна регистрация

● Организатори на фестивала са: Министерство на младежта и спорта, Община Бургас, Голямата Оранжева Фондация и Младежки международен център – Бургас.

Събитието се провежда в рамките на проект „Младите на Бургас – бъдещето започва сега“, реализиран със средства по Програмата за финансиране на младежките центрове в Република България на Министерството на младежта и спорта, съгласно Договор #25-00-30/15.07.2026 г.