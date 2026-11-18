Недоволството срещу проблемите с инфраструктурата и застрояването изкара жители на варненските квартали „Аспарухово“ и „Галата“, както и на местността „Вилите“, на протест под мотото „Аспарухово е нашият дом“. Повод за напрежението е пропаднал път в местността „Вилите“ в близост до строяща се сграда, който все още не е укрепен.

„Защо цели 60 дни този път не беше укрепен?“, попитаха протестиращите. Те изразиха тревога и от инвестиционните намерения за строителство в свлачищни и горски територии, бъдещето на зелените площи и липсата на достатъчно инфраструктура на фона на разрастващото се жилищно строителство.

На място пристигнаха кметът на район „Аспарухово“ Ивайло Маринов и заместник-кметът Владимир Димитров. Към момента пътят все още не е укрепен, установи екип на Радио Варна. Пред протестиращите Маринов обясни, че укрепването е ангажимент на общината, а Димитров посочи, че отговорност има и РДНСК.

Заради затворения участък част от живеещите в района са принудени да изминават допълнително около километър и половина, за да се приберат от работа. Затруднения изпитват и семействата с малки деца, разказаха участници в протеста.

По думите на демонстрантите строителната фирма работи на обекта всеки ден, като днес дейностите са били преустановени заради протеста.