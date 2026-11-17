Тази зима Стара Загора ще засияе по-ярко от всякога със свой собствен, модерен коледен базар. Събитието съчетава блясъка на най-красивите празнични градчета в Западна Европа с топлината и неповторимата магия на българските традиции. От 27 ноември до 28 декември 2026 г. „Коледна мечта“, организирана от Община Стара Загора, ще преобрази централната пешеходна зона в омагьосан свят от хиляди светлини, уютни дървени къщички, вълнуващи атракции и споделени мигове за цялото семейство.

Празничната магия започва на 27 ноември точно в 17.30 ч. Тогава пъстро празнично шествие ще премине по бул. „Цар Симеон Велики“ – от Ледената пързалка до сцената пред Общината. В 18.00 ч. ще настъпи един от най-очакваните мигове, когато под възторжените погледи на малки и големи ще грейнат светлините на 13-метровата коледна елха. За празничното настроение ще се погрижат талантливите деца и младежи от Вокална студия „Усмивки“ при НЧ „Родина 1860“ и НУМСИ „Христина Морфова“, както и младата надежда Снежина Добрева. Кулминацията на вечерта настъпва в 18.30 ч., когато на сцената ще излезе легендарната рок група „Сигнал“, за да постави бляскаво начало на поредицата от незабравими музикални вечери под открито небе.

Още четири вълнуващи концерта на едни от най-обичаните български изпълнители ще стоплят сърцата на публиката през празничните седмици. На 5 декември сцената ще завладее Александър Колев, на 12 декември – очарователната МОНА, на 20 декември – Дара Екимова, а на 27 декември – Филип Донков. Всички големи концерти започват в 18.30 ч. и са с вход свободен – подарък за всички жители и гости на града.

Всяка събота и неделя площадът пред Общината ще пулсира в ритъма на празника с музика, танци, хорови и фолклорни изпълнения. Сцената ще събере старозагорски артисти, детски и младежки школи, както и гостуващи състави от цялата страна. Звукът на коледарските благословии, народните песни и древните наричания ще събуди онзи скъп, автентичен дух на българската Коледа, който ни връща към корените и семейния уют.

На 19 декември, между 10.00 и 18.30 ч., специален гост ще бъде „Музеят на хляба“. Всеки посетител ще може да се докосне до магията на тестото в безплатни работилници за изработване на хлебни коледни картички, съпътствани от топли беседи и интерактивни занимания за деца и възрастни.

Истинско вълшебство очаква най-малките посетители. За първи път в Стара Загора гостуват Къщата и Асансьорът на Дядо Коледа – атракции, вдъхновени от най-известните световни коледни базари, които ще превърнат срещата с добрия старец в приказно приключение за всяко дете. Приказен коледен карусел и величествено виенско колело ще издигнат празничното настроение високо над града и ще подарят усмивки и спомени на малки и големи.

Въздухът в центъра ще ухае на канела, празник и домашен уют. Коледните къщички ще изкушават с ароматно греяно вино, кадифен горещ шоколад, ръчно приготвени сладки изкушения и неустоими зимни специалитети. Специално кътче ще бъде отредено на Арт базара на изкуствата и занаятите, където български творци ще представят уникални ръчно изработени изделия и подаръци, сътворени с много любов и душа.

Събирайки в едно европейския блясък, живата българска традиция, изкуството и детския смях, „Коледна мечта“ ще превърне Стара Загора в най-топлото, уютно и притегателно място през най-вълшебното време от годината.