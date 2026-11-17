На 21 ноември 2026 г. Етрополе ще посрещне 10 медицински специалисти от 9 специалности, които ще извършват безплатни профилактични прегледи на деца от 0 до 18 години. Инициативата се реализира от Община Етрополе съвместно със Столичната лекарска колегия и УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ в рамките на Програма „Детско здраве“.

Огромният интерес на родителите и бързото запълване на часовете доведоха до разширяване на медицинския екип. Към водещите специалисти се присъединява и лекар по образна диагностика при деца, с което медицинските специалности стават девет.

Но зад тази инициатива стои много повече от един ден безплатни прегледи.

За периода 2024–2026 г. в рамките на организираните от Община Етрополе профилактични инициативи са прегледани близо 2500 деца и възрастни. Общината развива собствен скринингов календар и последователна политика за ранна диагностика, превенция и достъп до водещи медицински специалисти. Моделът на Етрополе беше представен и на национален форум на местните власти като пример за организирана здравна профилактика на общинско ниво.

Предстоящите прегледи са второто посещение на специалистите от Програма „Детско здраве“ в Етрополе през тази година. То изпълнява ангажимент, поет по молба на кмета инж. Владимир Александров, за проследяване на вече прегледани деца и осигуряване на възможност за ранно откриване на нови здравословни проблеми.