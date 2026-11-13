Стара Загора се превръща в „Замръзналото кралство“ - ледена приказка очаква малки и големи от 27 ноември

Стара Загора ще посрещне коледно-новогодишните празници с истинска зимна приказка. От 27 ноември до 28 декември районът около парк „Алана“, СУ „Васил Левски“ и пешеходната централна зона ще се преобрази в своеобразно „Замръзнало кралство“, което ще предложи на жителите и гостите на града незабравими емоции, забавления и много празнично настроение.

В центъра на зимната атракция ще бъде ледената пързалка, чието откриване е планирано за 27 ноември, при благоприятни метеорологични условия. Тя ще даде възможност на малки и големи да се потопят в магията на зимните забавления. Официалното откриване ще бъде съпътствано от атрактивна празнична програма, подготвена специално за събитието, която ще постави началото на зимните забавления и ще внесе още повече настроение и емоции. Най-малките посетители ще бъдат посрещнати от фигура на любимия снежен човек Олаф от анимационния филм „Замръзналото кралство“. За още повече усмивки и незабравими спомени ще допринесат и фигурите на полярни мечки, с които посетителите ще могат да се снимат, както и впечатляващо ледено иглу, допълващо приказната атмосфера.

Хиляди празнични светлини и десетки коледни инсталации ще превърнат пространството в притегателно място за семейни разходки, срещи с приятели и споделени празнични мигове. Коледният базар с разнообразие от храни и напитки ще допълни преживяването и ще радва посетителите до 28 декември. Ледената пързалка ще продължи да приема любителите на зимните забавления до февруари, предоставяйки възможност за активен отдих и след края на коледно-новогодишните празници.

С тази празнична инициатива Стара Загора ще предложи на жителите и гостите си още един повод да се потопят в магията на зимата и да създадат красиви спомени с любимите си хора.

Организатори на събитието са Община Стара Загора, Общинско предприятие „Арт сцена - Стара Загора“ и отдел „Туризъм“ към Общината.

Следете официалните информационни канали на Община Стара Загора и Арт сцена за допълнителна информация и подробности относно програмата.