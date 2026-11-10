Община Казанлък отменя всички официални събития до края на седмицата в знак на съпричастност към близките на загиналите АМ „Тракия“

В израз на солидарност към мъката и болката на всички, които изгубиха близки в жестоката катастрофа на АМ „Тракия“ при пътен възел Зимница, Община Казанлък отменя всички официални събития до края на седмицата!



В четвъртък трябваше заедно с жителите на кв. „Васил Левски“ да открием новото спортно игрище. Нашите деца заслужават безопасни пространства за игра, съобразени с техните нужди. Молим жителите за разбиране на решението ни!



Призоваваме всички шофьори да карат внимателно! Да спазват правилата и да не предприемат рискови маневри! Казанлък се нуждае от всеки един от Вас!



Бог да се смили над душите на загиналите днес!