Старозагорецът Павел Казаков спечели златен медал на Международната олимпиада по астрономия и астрофизика

Павел Казаков, възпитаник на Клуб „Забавна астрономия“ към Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) - Стара Загора, спечели златен медал на Петата международна младежка олимпиада по астрономия и астрофизика, проведена в Тайланд.

Павел е ученик в Профилираната природо-математическа гимназия „Гео Милев“ в Стара Загора. В продължение на три години той се обучава в школата по астрономия към ЦПЛР под ръководството на Пенка Ганчева, където задълбочава знанията си и развива уменията си в областта на астрономията и астрофизиката.

Златният медал е резултат от системна подготовка, постоянство и задълбочен интерес към науката. Отличието е признание за постиженията на младия старозагорец и за работата на неговите преподаватели.

Успехът на Павел Казаков е повод за гордост за ЦПЛР - Стара Загора, ППМГ „Гео Милев“ и образователната общност в града. Той показва значението на допълнителните форми на обучение за развитието на способностите и интересите на учениците.

Община Стара Загора поздравява Павел Казаков и неговия ръководител Пенка Ганчева за постигнатия успех и им пожелава нови отличия и бъдещи постижения в областта на науката.