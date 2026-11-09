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Театър „Любомир Кабакчиев“ с две престижни отличия от фестивала в Сливница

Община Казанлък поздравява целия екип на театъра за заслуженото признание и достойното представяне на Казанлък!

Театър „Любомир Кабакчиев“ с две престижни отличия от фестивала в Сливница
09 ное 26 | 12:02
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Никол Симова

Две награди получи Театър „Любомир Кабакчиев“ на Европейския фестивал на пътуващия театър в Сливница.

Спектакълът „Любов и други бедствия… в офиса“ бе отличен със Специалната награда на журито, а актрисата Анелия Мангърова получи наградата за най-добра актриса.

Постановката е дело на режисьора Надя Асенова, със сценография на Кънчо Касабов, музика на Лиа Иванова и плакат на Денислав Стоянов. В спектакъла участват Анелия Мангърова, Беатрис Благоева, Милен Вангелов, Мина Стойчева, Светлана Бургазова и Тодор Беров.

Община Казанлък поздравява целия екип на театъра за заслуженото признание и достойното представяне на Казанлък! Пожелаваме още много творчески успехи и аплодисменти!


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Автор Никол Симова
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