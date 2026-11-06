С фолклорен концерт странджанският народен певец Костадин Михайлов ще отбележи 20 години творческа дейност

На 9 ноември от 18:00 ч. в зала „Тончо Русев“ на Културен дом НХК – Бургас ще се състои празничен фолклорен концерт по повод 35 години личен рожден ден и 20 години творческа дейност на обичания странджански народен певец Костадин Михайлов. Събитието се провежда под патронажа на Областния управител на област Бургас Дико Диков и е с вход свободен за всички жители и гости на града.

Тържественият концерт събира на една сцена забележително фолклорно богатство от изпълнители и състави, като: ПФА „Странджа“, народните певици Златка и Ирина Ставреви, Петко Нанчев, Кристиян Папанчев, МФГ „Росен“, Живко Петров, Керка Тотева, ФГ „Странджанче“, Стоян Ганчев, Николай Гурбанов, доц. д-р Данка Цветкова

и ФК „Настроение“ и др.

Костадин Михайлов е сред най-ярките представители на младото поколение пазители на българския фолклор и специфичната странджанска певческа традиция. Неговата дейност надхвърля рамките на стандартния изпълнител и обхваща няколко ключови направления:

автентичен пазител и събирач на песенното наследство, като Михайлов посвещава над две десетилетия на теренни изследвания в Странджа планина. Записва и спасява от забрава стотици автентични народни песни от над 180 възрастни жители от региона (с. Бродилово, Граматиково, Стоилово, Българи и др.). Част от тези уникални фолклорни образци издава в самостоятелните си албуми „Събрали са се, събрали“ и „Златку ле, златна ябълко“.

Костадин Михайлов по образование е фолклорист и магистър по народно пеене от АМТИИ „Проф. д-р Асен Диамандиев“ – Пловдив, той съчетава сцената с научна и просветителска дейност. Автор е на редица ценни монографии и фолклорни книги, сред които „Фолклорният цвят на Странджа“, „Дъщеря на легендарна Странджа“ (биография на Златка Ставрева) и изследвания за странджанските събори и истории. В момента работи като уредник в Исторически музей „Проф. д-р Александър Фол“ в гр. Малко Търново.

Освен с гласа си, Михайлов е известен и като един от най-младите автентични нестинари в Странджа, стъпил в огъня едва 13-годишен. Той активно защитава и популяризира духовното значение на нестинарския обичай у нас и в чужбина.

Костадин Михайлов е носител на десетки първи и специални награди от национални и международни конкурси, включително Приз „Георги Павлов“. За своя изключителен принос към съхраняването на българския дух и култура е обявен за Почетен гражданин на Община Царево.

Предстоящият концерт е не просто юбилейно тържество, а празник на странджанския дух и признание за артист, който отдадено пази традицията жива за бъдещите поколения.



