Община Казанлък организира 24 безплатни клуба за деца с езиково обучение, спорт и занимания по интереси



Община Казанлък организира 24 клуба по интереси за развитие на талантите на децата и учениците през настоящата учебна година. Те са разпределени в седем направления - STEM, спорт, изкуства, музика, театър, наука и езикова подготовка. Заниманията са напълно безплатни и ще се провеждат в ОДК „Св. Иван Рилски“, в Академията за таланти в с. Розово, в част от читалищата в общината, във Военния клуб в Казанлък, както и в три от местните спортни клубове – ФК Розова Долина, СКА „Пендарева“ и КПС „АнтимСпорт“.



Учениците могат да избират да посещават клубове по английски език, тренировки по лека атлетика, футбол и плуване, спортни танци, занимания по роботика и програмиране, по опазване на българския фолклор, творчески и театрални работилници, уроци по китара и гайда. Предвидени са и клубове за малки изследователи, опознаване на животинския свят, екология и математика.



Очаква се в тях да се включат минимум 240 деца. Заниманията се организират по проект „Подкрепа за развитие и изява на талантите на учениците от община Казанлък“. Той е на стойност над 380 000 евро, като средствата са осигурени по Програма „Образование“. Безплатните извънкласни дейности са продължение на усилията на Общината за развитие на талантите на децата и учениците и повишаването на образователните им резултати.



Родителите, които желаят да запишат децата си, могат да получат информация във всяка от участващите институции и спортни клубове.



