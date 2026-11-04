Регионални

Танкер дрейфува край Шабла. Първи подробности

Влекачът скъса буксирните въжета, транспортното министерство следи ситуацията

Танкер дрейфува край Шабла. Първи подробности
04 ное 26 | 17:57
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Фатме Мустафова

Танкерът „Ментор“, който по предварителни данни превозва около 11 000 тона слънчогледово олио, дрейфува в района на Шабла, след като се е скъсала буксирната му линия. Ситуацията се следи от Министерството на транспорта и съобщенията, съобщиха от ведомството.

Буксировката на плавателния съд е започнала от пристанище Констанца, Румъния. Танкерът е бил теглен от влекача „Рамазан Бей“, но по време на операцията въжетата на буксирната линия са се скъсали и корабът е останал да дрейфува край българския бряг.

Влекачът продължава да излъчва AIS сигнал, а екипажът му поддържа връзка със службите за контрол на корабния трафик. Оттам е разпоредено плавателният съд да остане в района на танкера.

Компетентните институции събират допълнителна информация за инцидента. Установена е връзка със собственика на кораба, а ситуацията се наблюдава и анализира в координация с ангажираните морски администрации.

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Автор Фатме Мустафова

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