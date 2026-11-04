Кметът на Русе представи потенциала на Русе на Годишния форум на Дунавската стратегия

Кметът на община Русе Пенчо Милков присъства на 15-ия Годишен форум на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион. Международното събитие се състоя на 3 и 4 ноември в София и събра представители на европейските институции, националните и местните власти и организации от държавите в Дунавския регион, за да обсъдят възможностите за устойчиво развитие, икономически растеж и задълбочаване на сътрудничеството.

Милков беше поканен да участва в панелната дискусия „Градовете като двигатели на иновациите, растежа и териториалното сближаване“, посветена на ролята на малките и средните градове за привличането на инвестиции, създаването на работни места и подобряването на качеството на живот.

В рамките на дискусията Милков представи предимствата на Русе като важен индустриален, образователен и транспортен център на река Дунав. Кметът акцентира върху необходимостта от създаване на благоприятна среда за бизнеса, развитие на образованието и осигуряване на повече възможности за младите хора.

Милков подчерта значението на младите за формирането на решения и участието им реално в управлението на градовете и държавите. Той заяви, че бъдещето принадлежи на младите хора, затова още сега те трябва да бъдат реално включени в управлението. „Русе има своята история и огромен потенциал. Мисията ни е да превърнем тези предимства във възможности за хората. Искам младите да намират своето място тук, а тези, които са напуснали града, да имат причина да се завърнат“, каза Пенчо Милков.

Други основни теми в изказването на кмета бяха подобряването на градската среда, общественият транспорт и транспортната свързаност на региона. Той обърна внимание и на значението на стратегическото местоположение на Русе и необходимостта от развитие на транспортната инфраструктура. Сред приоритетите за региона са изграждането на автомагистралата Русе – Велико Търново, подобряването на трансграничната свързаност и реализирането на втори мост над река Дунав при Русе.

Друг основен акцент в участието му беше ролята на европейското сътрудничество за развитието на градовете. Милков подчерта значението на обмена на опит между местните власти, както и съвместното търсене на решения и възможностите, които предоставя Дунавската стратегия за изграждане на устойчиви партньорства.

В дискусията участваха още кметът на украинския град Хороденка Богдан Кобилянски, представителят на Министерството на регионалното развитие и благоустройството Ивайло Стоянов и Ивана Милошевич от Младежкия съвет на Дунавския регион. Модератор беше Клаудия Сингър-Смит, представител на Приоритетна област 10 „Институционален капацитет и сътрудничество“ на Дунавската стратегия.