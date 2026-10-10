С игри и послания Русе отбеляза Световния ден на психичното здраве

На Световния ден на психичното здраве - 10 октомври, Превантивно-информационният център организира инициативи, насочени към насърчаване на емоционалното благополучие, позитивното общуване и грижата за психичното здраве.

В програмата бяха включени турнирът по „Камък, ножица, хартия“ и игра, в която чрез съпреживяване участниците имаха възможност да усетят тежестта на негативните емоции – тревога, страх, вина и съмнение.

Преминавайки през специално подготвено трасе, участниците се замислиха за емоционалния товар, който всеки понякога носи, и за значението на това да споделяме трудностите си и да търсим подкрепа. Финалът на преживяването беше посветен на позитивната промяна – надеждата, спокойствието, смелостта и вярата в себе си.

Като част от инициативата бяха подготвени цветни картички с послания, напомнящи, че не е нужно да се справяме с всичко сами и че грижата за себе си е важна част от психичното здраве.

В тези целеви дейности се включиха и партньорите по инициативата „Независими от зависимости“, обединени от общата цел за превенция на зависимостите, насърчаване на здравословния начин на живот и подкрепа за психичното здраве.