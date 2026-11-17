Ново слънцезащитно съоръжение ще бъде изградено пред ресторант "Хепи" на площад "Свобода" в Русе, като проектът е преминал необходимите процедури за съгласуване и одобрение. Община Русе представи подробности за строително-монтажните дейности и мерките, предвидени за опазване на една от емблемите на града - Доходното здание. Конструкцията е съобразена със специалния статут на историческата сграда, а проектната документация е съгласувана с Министерството на културата. От местната администрация уточняват, че отговорността за изпълнението на дейностите съгласно одобрените проекти и нормативните изисквания е на дружеството "Ве енд Ве Инвест" ООД.

Проектът е съгласуван с Министерството на културата

Новото съоръжение се изгражда пред ресторанта на пл. "Свобода" №4. Разрешението за поставянето му е издадено от главния архитект на Община Русе на 24 април 2026 г., след като проектът е получил положително становище от Министерството на културата още на 29 октомври 2025 г.

Конструкцията представлява преместваем обект от типа биоклиматична пергола, която ще осигурява слънцезащита и обособени места за консумация. Проектът е разработен по задание на инвеститора и съответства на Общата схема за разполагане на преместваеми обекти в зона "Б" на площад "Свобода".

Особено внимание при проектирането е отделено на близостта до Доходното здание, което има статут на недвижима културна ценност с национално значение. Разположението, размерите и архитектурното решение на перголата са съобразени с историческия облик на сградата и прилежащото пространство.

Специални мерки за опазване на историческата фасада

Община Русе е получила официално уведомление от "Ве енд Ве Инвест" ООД, в което дружеството уверява, че монтажът се извършва при спазване на одобрената документация, законовите изисквания и необходимите мерки за безопасност.

Инвеститорът е предвидил технически решения за защита на историческата фасада и настилката пред нея. Предприети са и мерки, които трябва да осигурят свободен и безопасен достъп до дъждоприемните шахти, така че новото съоръжение да не възпрепятства тяхното обслужване.

Отговорността за правилното изпълнение на проекта е на дружеството, което извършва дейностите. Така разрешението, издадено от Общината, е обвързано с конкретни проектни решения и изисквания, съобразени със значимостта на централната градска част.

По-уютно пространство пред ресторанта

От "Ве енд Ве Инвест" посочват, че полагат специални грижи за съхраняването на историческите сгради, в които се помещават обекти на ресторантската верига. Според дружеството новата биоклиматична пергола ще подобри облика и функционалността на пространството пред заведението, като същевременно ще запази характерната архитектурна среда.

Съоръжението е предназначено да осигури по-добра защита от слънцето и по-комфортни условия за посетителите на ресторанта. Предвиденият преместваем характер на конструкцията е съобразен с правилата за използване на обществените пространства в центъра на Русе.

В уведомлението си до Общината представителите на фирмата поднасят извинения на гражданите за временните неудобства по време на монтажните дейности. Те заявяват и готовност да предоставят допълнителна информация при необходимост.