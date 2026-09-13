Всичко за Община Русе

Следете всички новини, анализи и коментари за Община Русе. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Моят град Крими
ДАНС влезе в общината в Русе

ДАНС влезе в общината в Русе

Русе. Специализираната административна дирекция "Финансово разузнаване" проверява общината в Русе. Инспекцията е продължила от началото на тази седмиц...

07 юни | 5:05
0 коментара
4839