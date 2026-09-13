Наш град строи ново бижу. Златна инвестиция
Теремът ще се превърне в модерен тренировъчен комплекс
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Теремът ще се превърне в модерен тренировъчен комплекс
Промяната влиза в сила от 5 януари 2026
Четирима с успешен бизнес разказват защо са останали в родния си град
За 109 дни Петър Ванев е покорил 92 планински върха в САЩ
Русе. След три безуспешни опита за отдаване на концесия транспортното министерство взе решение да прехвърли на община Русе летището в село Щръклево. Д...
Русе. Русенската община получи безвъзмездно паяк, с който ще се вдигат незаконно паркиралите коли. Дарението направи частният съдебен изпълнител Иван...
Русе. Специализираната административна дирекция "Финансово разузнаване" проверява общината в Русе. Инспекцията е продължила от началото на тази седмиц...