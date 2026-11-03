Кметът на Община Етрополе представи успешен модел за развитие на спорта

Кметът на Община Етрополе инж. Владимир Александров участва в международната конференция „Устойчиво развитие на спорта“, организирана от Гражданския институт и Фондация „ЕкоЕнергия“, под патронажа на Министерството на младежта и спорта и в партньорство със Спешъл Олимпикс България, Българския олимпийски комитет и Българската параолимпийска организация.

В своята презентация кметът представи опита на Етрополе и визията на Общината за развитието на спорта като дългосрочна политика, а не като поредица от отделни събития. Той подчерта, че спортът е свързан не само със здравето и активния начин на живот, но и с туризма, местната икономика, инфраструктурата и обществения живот.

Инж. Владимир Александров открои значението на доброто партньорство между Общината, местните спортни клубове, бизнеса, неправителствените организации и подкрепата на Група Геотехмин в спортните инициативи. Акцент постави и върху добрата комуникация с медиите, която помага усилията и успехите на спортистите да достигат до хората и да насърчават повече деца и младежи да бъдат активни.

Като знак на уважение към организаторите кметът подари книгата „Големият спорт в малкия град“, която разказва за спортните постиженията на етрополци. Изпълнителният директор на Гражданския институт д-р Христо Христозов поздрави инж. Александров за усилията, които полага за развитието на спорта в Етрополе.

В конференцията участваха представители на местната власт, спортните федерации и клубове. След презентацията присъстващите лично поздравиха кмета на Община Етрополе и обмениха с него добри практики и идеи.

В програмата на форума бяха засегнати още темите за националните политики и стратегическите приоритети за устойчив спорт, развитието на спортната инфраструктура и организирането на събития от местните власти.



