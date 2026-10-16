Бургас - далечни хоризонти край брега на морето

Нови училищни корпуси, модерни детски градини, STEM и AI лаборатории и все повече университетски специалности превръщат града в образователен център

Бургас продължава да разширява и модернизира образователната си инфраструктура - от яслите и детските градини до университетските аудитории. Само през това лято в града бяха обновени училища, открити нови учебни бази, създадени допълнителни места за деца и разширени възможностите за обучение във висшите училища.

Новата учебна година започна с модерна сграда към ОУ „Ал. Г. Коджакафалията“ в кв. „Крайморие“. Базата разполага с 8 класни стаи, специализирани кабинети, STEM център, физкултурен салон, плувен басейн, медицински и логопедичен кабинет, както и пространства за различни дейности на открито.

Нови възможности за обучение даде и учебният корпус в двора на ОУ „Васил Априлов“. В него са изградени класни стаи със 104 учебни места, лекционна зала със 116 места, пространства за чуждоезиково обучение, култура и изкуство, извънкласни дейности и занимания по интереси. Новата база е част от усилията на Бургас за постепенно преминаване към едносменен режим на обучение.

Повече технологии в училище

Сериозна инвестиция е и новият Център за високи постижения „Компютърни науки“ към ПГКПИ. Там учениците ще придобиват практически умения в едни от най-бързо развиващите се области на технологиите - програмиране, роботика и изкуствен интелект. Центърът разполага със съвременна лабораторна и сървърна инфраструктура и създава предпоставки за по-тясно взаимодействие между училището, бизнеса и университетите.

Образователната среда се променя и чрез проекти, насочени към устойчивост и енергийна ефективност. В ОУ „Иван Вазов“ в кв. „Банево“ по иновативния проект RE-SKIN са въведени комплексни решения - фотоволтаично-термичен покрив, екологична изолация, модерна фасада, термопомпена система, интелигентно управление на енергията и батерии за съхранение на произведената енергия. Изградено е и смарт зарядно за електромобили.

С обновена база посрещна учениците си и Спортното училище „Юрий Гагарин“. Извършени са ремонти на фасадата, подменена е дограмата, модернизирано е осветлението и са обновени ВиК и електрическите инсталации. Ремонтирани са класните стаи и помещенията в ученическото общежитие.

Повече места за най-малките

Разширяването на образователната инфраструктура обхваща и детските градини. Новият двуетажен корпус на ДГ „Ален мак“ в един от най-бързо развиващите се квартали на Бургас - „Сарафово“, осигури две нови групи и 50 места за деца от 3 до 7 години. Сградата е сред най-новите примери за интегриране на интелигентни технологии в обществената инфраструктура на града.

В нея са вградени множество сензори, които събират и предават в реално време данни за параметрите на средата и работата на системите. Това позволява дистанционно и автоматично управление на температурата, влажността и осветлението, като се постига по-ефективно използване на енергията и по-добър комфорт за децата и персонала.

В ДГ „Чайка“ е разкрита нова яслена група, а към ОУ „Любен Каравелов“ е открита допълнителна паралелка. В кв. „Победа“ вече работи филиал на ДГ „Надежда“ с две групи за общо 50 деца на 3 и 4 години.

Инвестициите в мрежата продължават - предстои разширяване на ДГ „Пролетна дъга“ в с. Маринка, както и изграждане на нова детска градина в кв. „Ветрен“.

Бургас разширява и университетската си карта

Паралелно с инвестициите в училищното образование градът последователно разширява и възможностите за висше образование.

Тази есен в Бургас започнаха работа два нови висши учебни филиала - на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и на Лесотехническия университет.

В бургаския филиал на НМА 25 студенти ще се обучават в професионално направление „Музикално и танцово изкуство“ по следните специалности в ОКС „Бакалавър“: „Поп и джаз китара“, „Поп и джаз бас китара“, „Класическа китара“, „Поп и джаз пеене“, „Класическо пеене“, „Фолклорно пеене“, „Кавал“, „Гайда“, „Гъдулка“ и „Тамбура“, както и в задочна форма - „Фолклорна хореография“ и „Балетно изкуство / балетна педагогика“.

Първите 18 студенти във филиала на Лесотехническия университет ще се обучават в специалностите „Горско стопанство“ и „Ландшафтна архитектура“, с по 9 студенти във всяка.

Общо 31 млади хора от различни краища на България избраха Бургас за своето обучение и са първите студенти, които ще се подготвят за магистър-фармацевти в новооткрития Факултет по фармация към Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Бургаският свободен университет посреща академичната година с около 4200 студенти и разширява портфолиото си с нови магистърски програми, сред които „Проектиране и управление на въздушни и морски дронове“ и „Морско право и управление на крайбрежните територии“.

В бургаския филиал на Националната художествена академия се обучават 128 студенти, а сред новите специализирани направления са „Опазване на подводното културно наследство“ и „Арт стъкло - витраж“.

Продължава развитието си и филиалът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, който предлага обучение в хуманитарни, педагогически, географски и други научни направления. Сред новите възможности за студентите е изучаването на корейски език.

В града свои филиали развиват още НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и ТК „Любен Гройс“, а следващата есен се очаква да бъде разкрит и филиал на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.

Така образователната карта на Бургас продължава да се разширява - с нови училищни и детски бази, повече места за най-малките, технологични центрове и все по-широк избор от специалности за младите хора.

От първата класна стая до университетската аудитория Бургас изгражда среда, в която образованието е част от развитието на града и една от важните предпоставки младите хора да избират да учат, живеят и се развиват тук.