Отворена е регистрацията за ANTEA RUN 2027 в Созопол

Регистрацията за третото издание на ANTEA RUN е отворена на www.antearun.com. Състезанието ще се проведе на 10 април 2027 г. в Созопол с официалната подкрепа на Община Созопол. Програмата включва три дистанции: 21 км с препятствия, 10 км без препятствия и за първи път 5 км без препятствия.

За предстоящото издание организаторите подготвят ново трасе и изцяло нови препятствия. Добавянето на дистанцията от 5 км разширява възможностите за участие както за начинаещи и хора без състезателен опит, така и за бегачи, които предпочитат по-кратко трасе.

Три дистанции за различен опит и подготовка

Дистанцията от 21 км с препятствия съчетава бягане с изпитания за сила, издръжливост, техника и концентрация. В предходните издания участниците са обръщали гуми, пълзли са под мрежа, преминавали са на ръце по маймунска стълба и са носили чували с пясък по нагорнище. Сред изпитанията са били също гребане с каяк в морето и решаване на логически задачи. Препятствията за 2027 г. ще бъдат представени допълнително.

Бягането на 10 км без препятствия остава част от програмата и дава възможност на участниците да проверят подготовката си и да преследват лични спортни цели.

Новата дистанция от 5 км без препятствия предлага по-кратък маршрут и възможност за първо участие в организирано състезание по бягане.

Крайбрежният релеф и природната среда на Созопол остават съществена част от концепцията на ANTEA RUN.

Участници в предходното издание

В изданието през 2026 г. се включиха ултрамаратонецът Петър Христов, познат като Adventure Peter, професионалният боксьор Петър Драганов, носител на титлата WBC CISBB, и бегачът Христо Иванов. Драганов и Иванов са от Созопол и са отличавани със званието „Спортист на годината“ на града.

Сред участниците бяха също бившите футболисти Стойко Сакалиев и Милен Георгиев. Деян Славчев, познат като Део, съчета ролята си на водещ на събитието с участие в надпреварата.

Партньорство с Община Созопол

ANTEA RUN се провежда от 2025 г. През 2027 г. организаторите и Община Созопол ще си партнират за трета поредна година. Събитието се осъществява и с подкрепата на компании партньори.

Записването започва с етап на ранна регистрация. Информация за таксите за трите дистанции, сроковете на регистрационните етапи и условията за участие е публикувана на www.antearun.com.