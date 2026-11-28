Някак изведнъж в родния футбол се появи нов играч, който може да стане тотален хит в близките месеци. Неизвестният ндо момента на широката публика младок на Ботев Пловдив направи много силен мач срещу лидера ЦСКА при драматичното равенство 3:3 на "Колежа".

И съвсем естествено, интересът веднага е налице, спекулациите покрай него - също.

Самуил Цонов вкара два гола на ЦСКА в неделя вечер и даде още една причина на „червените“ да го следят отблизо. 18-годишният нападател на Ботев Пловдив от известно време е в полезрението и на Левски, и на Лудогорец. Ако продължи със силните си изяви, през лятото трите клуба може да влязат в наддаване за него.

Цонов има четири попадения в четири мача от началото на сезона, въпреки че пропусна около месец заради операция на менискуса. Той вкара по два гола на Арда и ЦСКА, като в двата двубоя показа различни качества.

Срещу „червените“ се разписа веднъж с десния и веднъж с левия крак. Срещу Арда впечатли със скоростта си, като надбяга защитниците на тима от Кърджали, преди да отбележи.

Трите клуба следят нападателя още от миналия сезон, когато той започна да показва потенциала си. Сегашната му форма засилва интереса, а възрастта му е допълнителен аргумент. Ако от следващия сезон влезе в сила предвиденото от БФС изискване за български титуляр до 21 години, Цонов ще отговаря на условието в продължение на три сезона.

На този етап очакванията са Цонов да остане в Ботев Пловдив до края на сезона. Ако запази формата си, офертите може да дойдат през лятото, когато интересът на ЦСКА, Левски и Лудогорец може да прерасне в пряко наддаване.

И ако развитието на младока се запази, трансферната сума ще бъде много сериозно за българския футболен пазар - това е сигурно.

Страстта и хобитата на новата перла на родната Първа лига

След неделя вечер всички в българския футбол говорят за Самуил Цонов. Нападателят на Ботев Пловдив отбеляза два майсторски гола на ЦСКА, които затвърдиха мнението, че той е един от най-големите таланти у нас.

18-годишният нападател обаче се различава от обичайния профил на футболиста. Той вече има 22 мача за мъжкия тим на Ботев Пд, в които е вкарал 5 гола. Първото му попадение в елита пък беше срещу Спартак Варна през миналия сезон, когато все още беше на 17 години.

През този сезон вкарва средно по гол на мача – 4 двубоя, 4 попадения.

Самуил е син на Стойко Цонов

Трябва да отбележим, че изключително развитата физика и атлетичност на Цонов не е случайна. Баща му Стойко Цонов и брат му Георги Цонов са имена, свързани с леката атлетика.

Роден на 30 май 2008 година, Цонов вече има 22 мача за мъжкия тим на Ботев Пловдив и пет попадения.

В същото време, под ръководството на едно от големите ни имена в леката атлетика Ива Пранджева той става републикански шампион до 16 г. в скока на височина през 2023 г., а в скока на дължина печели бронзов медал. Както и две трети места от национални шампионати в зала в същата възраст в двете дисциплини.

Водоемите са неговата вълшебна страст

Извън терена Самуил Цонов има любопитна страст – риболова. И в по-голяма частност – спортният риболов и спинингът. Тази страст, която едва ли бихте свързали с млад нападател, започнал да привлича все повече внимание на футболния терен.

В свободното си време Самуил Цонов предпочита да избяга от шума на стадиона, тренировките и напрежението на мачовете, за да се отдаде на спортния риболов.

Това не е просто хоби, с което запълва свободните часове. Цонов активно се включва в състезания и риболовни предизвикателства, а името му фигурира сред участниците в турнири по Trout Area – дисциплина, при която се ловят пъстърви с изкуствени примамки на затворени водоеми.

През есента на 2026 година той участва в състезания на Пъстървово стопанство Безден.

Спинингът и риболовът на пъстърва са сред предпочитаните му занимания, когато не е на футболния терен.

В този свят, далеч от прожекторите и трибуните, младият футболист намира възможност да разтовари, да се концентрира върху друго предизвикателство и да се наслаждава на спорт, който изисква търпение, усет и прецизност.

На 18 години той вече върви по пътя на професионалния футбол, носи спортното наследство на атлетична фамилия и намира спокойствие край водоемите. А петте му гола в 22 мача за Ботев са само началото на история, която тепърва може да стане още по-интересна.

Още Илиян Филипов му поставя цена от 1 млн.евро

Играта и головете на Самуил Цонов докарали нови запитвания от европейски клубове.А те датират не от неделя, а от по-рано.

Още покойният собственик и президент на Ботев Пд Илиян Филипов е поставил цена от минимум 1 млн. евро пред футболни агенти напирали да трансферират талантливия нападателлекоатлет в европейски клубове, научи "24 часа" от близки до убития на 30 септември бизнесмен.

"Да, Сами е безспорен талант. Бих се радвал да заиграе в чужбина, защото има огромен потенциал достоен за отбори от първенствата в Топ-5 на Европа.

Играта за годините му е впечатляваща", похвали възпитаника си след головото реми 3:3 срещу ЦСКА вече бившият старши треньор на "канарчетата" Станислав Генчев.

Очаквано - ЦСКА вече иска новото бижу

ЦСКА вече е набелязал за привличане големия талант на Ботев Пд Самуил Цонов. От Борисовата градина следят под лупа представянето на всички млади футболисти в елита във връзка с планираното за следващия сезон правило за задължителен българин до 21 години сред титулярите.

Изявите на 192-сантиметровия голмайстор са впечатлили сериозно червения спортно-технически щаб и клубът вече подготвя оферта за правата му.

Не е изключено ЦСКА да подпише договор с Цонов през зимата, но да го преотстъпи на Ботев Пд до края на сезона, за да натрупа по-голям игрови опит до лятото. Юношата на канарчетата вече има 4 попадения през кампанията в Първа лига.

Армейците работят добре с Ботев Пд, като в последните две години привлякоха от „Колежа“ Джеймс Ето’о и Андрей Йорданов. Крилото Карлос Меоти, който асистира за третия гол на канарчетата в неделя, също е свързван с червените.

Не е изключено сделки по оста Ботев Пд – ЦСКА да са включени в преговорите за прекратяването на настоящия спонсорски договор на жълто-черните и влизането на Мило Борисов в клуба.