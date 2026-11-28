Мачовете по телевизията днес, 28 ноември:
12.45 Локомотив (Пд) – Спартак Диема спорт
14.00 Херта – Карлсруе Диема спорт 3
14.30 Престън – Норич Диема спорт 2
15.00 Бетис – Райо Валекано МАХ Спорт 4
15.15 Ботев (Вр) – Лудогорец Диема спорт
16.00 Фрозиноне – Парма МАХ Спорт 3
16.30 Хамбургер – Байерн Нова спорт
17.00 Манчестър Юнайтед – Брентфорд Диема спорт 2
17.15 Малага – Атлетик МАХ Спорт 4
17.45 Черно море – Ботев (Пд) Диема спорт
19.00 Торино – Лацио МАХ Спорт 3
19.30 Елче – Атлетико МАХ Спорт 4
19.30 Ипсуич – Астън Вила Диема спорт 2
19.30 Щутгарт – Айнтрахт Нова спорт
21.30 Оснабрюк – Хановер Диема спорт
21.45 Интер – Дженоа МАХ Спорт 3
21.45 Льо Ман – Лил Диема спорт 2
21.45 Пари Сен Жермен – Лориен Диема спорт 3
22.00 Палмейрас – Естудиантес МАХ Спорт 2
22.00 Реал – Алавес МАХ Спорт 4