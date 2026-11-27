Левски поиска официално от УЕФА да присъди служебна загуба на Олимпик Марсилия заради инцидентите по трибуните на "Велодром" преди мача между двата отбора от Лига Европа вчера.

Адвокатът на клуба - Стоимен Чакалов, е депозирал протест на основание чл.56 ал.1 от дисциплинарния правилник на Европейската централа, който предвижда присъждането на служебна загуба, в случай че е възникнал съществен инцидент, повлиял на крайния изход на двубоя.

Според информация на Дспорт, "сините" подготвят и допълнително искане в рамките на образуваното вече срещу френския клуб разследване на насилието в сектора за гости.

Очаква се освен предоставените многобройни писмени доказателства от кървавите сцени, от Левски да поискат изваждане на Олимпик от европейските клубни турнири за определен период, каквато хипотеза, според медиите във Франция, се обсъжда от централата.

Предстои да бъде поискана проверка и на действията на делегата.