УЕФА ще започне дисциплинарна процедура срещу "Олимпик" (Марсилия) заради тежките инциденти на "Стад Велодром" снощи преди домакинството срещу "Левски" в Лига Европа, при които пострадаха 11 български фенове, съобщи телевизия "Франс 3".

Какви са възможните наказания

След мача делегатът на УЕФА е събрал в доклада си всички доказателства за инцидентите и ще ги предаде на дисциплинарната комисия още днес. Френските медии твърдят, че "Олимпик" е заплашен от огромна глоба, частично затваряне на трибуните или мач от евротурнирите при закрити врати.

Френски журналист има по-крайна прогноза

Френският спортен журналист Даниел Риоло отива по-далеч и твърди, че в момента се обсъжда дори евентуалното изваждане на "Олимпик" (Марсилия) от турнира Лига Европа.

"Съдейки по всички тези кадри, които виждаме - да, изключването на "Олимпик" (Марсилия) от европейските турнири се обсъжда. Това е напълно недопустимо, това е мач от европейските турнири и ти си длъжен да следиш за реда на собствения си стадион.

Това означава, че стюардите на стадиона са пропуснали хората, а може би дори са съучаствали в това отмъщение на ултрасите, в тези брутални атаки. Това е абсолютно скандално. Видяхме палки, колани, това е стадион във Франция. Лудост е. Сурово наказание за "Олимпик" ще бъде напълно нормално", каза Риоло.

Прокуратурата в Марсилия съобщи, че са образувани две разследвания, съобщи АФП.

Позицията на УЕФА

УЕФА категорично осъди сериозните инциденти с насилие и безредици, включително сблъсъците между привърженици на стадионите, по време на мачовете от Лига Европа между Олимпик Марсилия и Левски, както и Бешикташ и Апоел Беер Шева на 26 ноември 2026 г.

Насилието, агресията, омразата и всякакви форми на провокативно, дискриминационно или екстремистко поведение нямат място във футбола. Състезанията на УЕФА се основават на принципите на уважение, феърплей, почтеност и сигурност. Сцените, на които станахме свидетели на споменатите мачове, противоречат на тези основни ценности и на целта на УЕФА, заложена в нейния устав – футболни срещи да се провеждат в дух на мир, взаимно уважение и спортна честност“, се казва в позицията на европейската футболна централа.

УЕФА е назначила инспектори по етика и дисциплина, които да проведат разследвания на инцидентите и да проучат всички налични доказателства, за да установят фактите и обстоятелствата около случилото се в съответствие с действащата нормативна уредба на централата.

От УЕФА уточняват, че допълнителна информация по случаите ще бъде предоставена своевременно.