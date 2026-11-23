ЦСКА отправи емоционално послание към своите привърженици с видео, посветено на дългоочакваното завръщане на отбора на стадион „Българска армия“ за европейски мач.

За първи път от три години „червените“ ще посрещнат съперник в континентална надпревара на своя обновен дом. По този повод клубът публикува специален видеоклип, който проследява пътя към историческия момент и вълнението от завръщането в Борисовата градина.

От ЦСКА призоваха феновете отново да застанат рамо до рамо с отбора и да превърнат четвъртък в истински празник на „Армията“.

„През лятото поехме по дълъг път… От мач на мач мечтите ни ставаха все по-смели. За да дойде моментът, в който всичко вече е реалност! Завръщаме се в нашия изключителен дом за първия ни европейски мач на „Българска армия“ от 3 години насам! В четвъртък – отново у дома!“, написаха от клуба в обръщението си към армейската общност.