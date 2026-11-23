Две първи места и два златни медала спечели Божидар на турнира по адаптирано плуване „Плуваме заедно“, който се проведе на 21 ноември 2026 г. в басейн „Мадара“ към Националната спортна академия „Васил Левски“ в София.

Божидар се представи отлично и в двете дисциплини, в които участва – 50 метра свободен стил (кроул) и 50 метра гръб, като заслужено се окичи с два златни медала.

Зад успеха му стоят постоянни тренировки, упоритост и подкрепата на неговия треньор Владимир Кузманов, с когото работи за усъвършенстването на плувните си умения.

Турнирът „Плуваме заедно“ събра участници с различни възможности и потребности, обединени от любовта към плуването. Състезанието показа колко важни са спортът, достъпната среда и възможностите всеки да развива своя талант.

С двата си златни медала Божидар записа впечатляващо спортно постижение и още една причина да продължава уверено напред.