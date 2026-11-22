Ръководството на Левски е подало официален сигнал до УЕФА във връзка с разпределението на билетите за привържениците на "сините" за предстоящото гостуване на Марсилия.

От столичния клуб изразиха недоволството си от малката квота, отпусната за българските фенове. Ситуацията създава сериозни затруднения за привържениците, голяма част от които вече са направили предварителни резервации за самолетни билети и хотелско настаняване във Франция.

От Левски настояват европейската футболна централа да даде официално обяснение защо не е спазено правилото, според което гостуващият отбор трябва да получи минимум 5% от капацитета на стадиона за своите привърженици.

Ръководството на Левски очаква конкретни отговори и възможни решения на възникналия проблем. От клуба също така призоваха да бъдат предприети необходимите мерки за гарантиране на безопасността и сигурността на българските привърженици по време на престоя им във Франция.

Случаят поставя под въпрос организацията на гостуването и възможността на всички желаещи фенове на Левски да подкрепят отбора на стадиона в Марсилия.

Ето какво гласи позицията на "сините":

"ПФК "Левски" информира, че е сезирал УЕФА относно процедурата по разпределение на билетите за "сините" фенове за гостуването в Марсилия.

Наясно сме, че отпуснатата малка квота пропуски създаде огромни затруднения за нашите привърженици, тъй като много от тях вече имат предварително резервирани полети и хотели.

Нашият клуб настоява за ясна официална позиция защо правилото, изискващо минимум 5% от капацитета на стадиона да бъде отпуснат за гостуващите фенове, не е било приложено. Изискваме отговори и възможни решения, като същевременно призоваваме да бъдат гарантирани безопасността и сигурността на нашите привърженици във Франция.