Световният номер 1 в тениса Александър Зверев продължава забележителната си година и вече е само на една победа от трета титла във Финалния турнир на АТП. Германецът се класира за решителния мач в Торино, след като победи руснака Даниил Медведев със 7:6 (0), 6:4. Днес негов съперник ще бъде испанецът Карлос Алкарас.

Зверев обаче привлича вниманието не само с мощния си сервис и успехите на корта, но и с високия си ръст, атлетичната външност и все по-увереното си присъствие в света на модата.

Медведев не намери отговор на мощния сервис

Полуфиналът между Зверев и Медведев продължи час и 26 минути и предложи истинска битка на сервиси. В първия сет двамата печелеха убедително подаванията си, без да допуснат нито една възможност за пробив.

Така се стигна до тайбрек, в който германецът демонстрира пълно превъзходство. Зверев спечели всичките седем точки и затвори първата част със 7:6 (0).

Вторият сет също започна равностойно. При 3:3 Зверев успя да стигне до две възможности за пробив. Медведев спаси първата, но при втората направи двойна грешка и германецът поведе с 4:3.

Това се оказа решаващият момент. Световният номер 1 затвърди пробива и поведе с 5:3, след което сервира за победата при 5:4.

Последният гейм не мина без напрежение. Зверев направи две двойни грешки, но запази хладнокръвие и стигна до мачбол. Медведев изпрати топката в аут и двубоят приключи.

Германецът завърши с 16 аса срещу 12 за съперника си. Още по-впечатляващо е, че не допусна нито една точка за пробив в целия мач.

По данни на АТП Зверев все още не е загубил нито един сервис гейм в турнира в Торино.

Двама шампиони в спор за последния голям трофей

На финала Зверев ще срещне Карлос Алкарас, който преодоля американеца Бен Шелтън след обрат с 3:6, 6:3, 7:6 (1).

Испанецът показа характер, след като загуби първия сет, и успя да наложи играта си в решителните моменти. Така си осигури второ поредно участие във финала на престижната надпревара.

Зверев и Алкарас имат 13 мача помежду си, като испанецът води със 7:6 победи.

Последната им среща беше през януари на полуфинала на Откритото първенство на Австралия. Тогава Алкарас спечели изключително драматичен петсетов двубой с 6:4, 7:6 (5), 6:7 (3), 6:7 (4), 7:5.

В Торино обаче германецът има сериозно предимство от предишните си участия. Той вече е печелил Финалния турнир на АТП два пъти - през 2018 и 2021 г.

Сезон 2026 е най-успешният в кариерата му. Зверев спечели първите си две титли от Големия шлем - на "Ролан Гарос" и Откритото първенство на САЩ, а в началото на ноември за първи път оглави световната ранглиста.

Красавецът на корта впечатлява и с личния си стил

Александър Зверев е сред най-разпознаваемите лица на съвременния тенис. Висок 198 сантиметра, със спортна фигура и запомняща се външност, германецът отдавна привлича интерес и извън спортните страници.

През последните месеци той все по-често се появява и в модни публикации. През септември списание "Пийпъл" представи специална фотосесия на водещи тенисисти, в която Зверев позира с яркосин костюм на "Брунело Кучинели", бяла тениска и спортни обувки.

При пристигането си на Финалния турнир в Торино германецът отново привлече погледите, този път с черно-бяло яке със златисти детайли, създадено специално за него.

На гърба му е изобразена голяма единица, символизираща първото място в световната ранглиста. Върху ръкавите са представени двата му трофея от Големия шлем, а сред личните детайли се открояват имената на дъщеря му Майла и четирите му кучета.

Дрехата е подарък от спортния му спонсор "Адидас". Зверев призна пред Скай спорт, че изобщо не е знаел за изненадата, но много я е харесал.

Още по-любопитна подробност за характера му разкри интервю на CNN след триумфа му на Откритото първенство на САЩ през септември. Тогава германецът призна, че в последния гейм дори не разбрал веднага, че е спечелил титлата, защото бил убеден, че му предстои още един гейм. Едва радостните викове на неговия екип му подсказали, че мачът е приключил.

А в разговор за американското списание "Джи Кю", публикуван на 16 ноември, Зверев разказа как е променил стила си на игра и е преодолял напрежението, съпътствало преследването на първата му титла от Големия шлем.

На финала иска най-силния съперник

След победата над Медведев Зверев подчерта, че очаква с нетърпение сблъсъка с Алкарас и не търси по-лесен път към титлата.

"Много хора си мислят, че се надявам добрите играчи да губят, за да имам по-лесен път. Но аз обичам предизвикателствата. Харесва ми да играя срещу най-добрите в света", заяви германецът след полуфинала.

Той призна, че Алкарас е сред най-силните тенисисти след завръщането си на корта и очаква тежък финален двубой. "Чувствам се добре при сервиса си. Но утре ще играя срещу най-добрия посрещач в света, така че ще видим как ще се получи", добави Зверев.