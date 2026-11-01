Невиждан удар! 20-годишният Рафа пренаписа историята на тениса

Младият испански талант Рафа Ходар сътвори истински прецедент в мъжкия тенис, превръщайки дебютния си сезон при професионалистите в исторически успех. 20-годишният състезател от Мадрид става първият тенисист в историята, който успява да се изкачи до топ 10 на световната ранглиста още в първата си година в тура, като от 2 ноември официално заема десетата позиция в класацията на ATP, предаде gong.bg.

За този феноменален пробив на Ходар му бяха необходими само 287 дни, броено от дебюта му на Откритото първенство на Австралия. С това той подобри с огромна разлика досегашното върхово постижение на бразилската легенда Густаво Куертен, който в миналото си проби до челната десетка за 490 дни. В хода на силното си представяне, включително и в двубоя си от турнира от сериите ATP 500 в Базел срещу Валентен Вашеро, испанецът доказа, че бързото му изкачване от 116-о място нагоре не е случайно.

С това постижение роденият в Мадрид тенисист се превръща в най-бързия си сънародник, достигнал до световния елит. Историята на испанците в първата десетка започва през 1973 година с Маноло Орантес, когато за първи път официално се въвежда компютърната ранглиста. С днешна дата Ходар се записва като общо 21-вият представител на своята страна, намерил място сред най-добрите десет в света.

Въпреки че е най-бързият по отношение на времето от първия си професионален мач, той не е най-младият испанец с подобно постижение. Карлос Алкарас остава най-младият световен номер едно в историята, след като оглави класирането едва 19-годишен. На същата възраст в топ 10 пробива и Рафаел Надал, който впоследствие също стъпва на върха, следвайки стъпките на Карлос Моя – първият испанец номер едно в света – и Хуан Карлос Фереро.

Испанската тенис школа има богата традиция на различни позиции в челната десетка. До второто място в кариерата си са стигали Маноло Орантес и Алекс Кореча, докато третата позиция е била връх за Серхи Бругера и Давид Ферер. Любопитен факт е, че нито един испанец в историята не е завършвал като номер четири в света. Петото място е било притежание на Томи Робредо, а под номер шест са се класирали Пепе Игерас и Алберт Коста.

Седмата позиция е била най-високото класиране за четирима испански състезатели – Хоан Агилера, Емилио Санчес Викарио, Алберто Берасатеги и Фернандо Вердаско. Подобно на четвъртото място, осмата позиция също никога не е била връх за испански тенисист. До деветото място са достигали Николас Алмагро и Роберто Баутиста Агут, а десетата позиция досега бе най-добро постижение за Карлос Коста, Феликс Мантия и Пабло Кареньо Буста, към които вече се присъединява и новият герой на испанския тенис Рафа Ходар.

Така 20-годишният мадридчанин не просто отваря нова страница за себе си, но и добавя пореден забележителен епизод в богатата спортна история на своята родина, загатвайки за още по-големи успехи през следващите години.