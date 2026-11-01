Автогол и изпусната дузпа провалиха Астън Вила срещу Фулъм

Астън Вила изпусна победата срещу Фулъм след пропусната дузпа, нелеп автогол и няколко отлични възможности за попадение. Двата отбора завършиха 1:1 в късния съботен двубой от деветия кръг на английската Висша лига, въпреки че домакините от Бирмингам имаха всички шансове да спечелят трите точки.

Николас Джаксън откри резултата за тима на Унай Емери, но вратарят Зион Сукузи си отбеляза автогол през второто полувреме. Равенството остави Астън Вила на девето място с 12 точки, докато Фулъм заема 15-ата позиция с 9.

Пропусната дузпа и гол на Джаксън

Астън Вила започна активно двубоя и още в първите минути получи отлична възможност да поведе. В 16-ата минута домакините спечелиха дузпа, но Джон Макгин не успя да я реализира и пропусна шанса да даде ранно предимство на отбора си.

Пропускът не отказа футболистите на Унай Емери, които продължиха да търсят първото попадение. Усилията им дадоха резултат в 39-ата минута, когато Николас Джаксън се възползва от хубав пас на Йохан Манзамби и откри резултата.

Така Астън Вила се оттегли на почивката с преднина от 1:0. Домакините имаха възможност да контролират развитието на срещата, но през втората част допуснаха грешка, която им струваше две точки.

Автогол на вратаря върна Фулъм в мача

В 64-ата минута настъпи най-неприятният момент за Астън Вила. Вратарят Зион Сукузи си отбеляза автогол и резултатът стана 1:1, като Фулъм получи възможност да измъкне точка от гостуването.

Десет минути преди края Сукузи успя частично да изкупи грешката си. Антони Робинсън отправи опасен удар към левия ъгъл на вратата, но стражът на домакините реагира отлично и предотврати пълен обрат.

Астън Вила опита да си върне преднината в заключителните минути и създаде още две възможности за гол. И в двата случая Пау Торес стреля с глава, но не успя да намери целта. Така домакините трябваше да се задоволят само с точка въпреки пропуснатите шансове.

Манчестър Сити се провали, битката за върха се заплита

Деветият кръг донесе неприятна изненада и за Манчестър Сити. Отборът загуби с 0:1 домакинството си на Брайтън, но въпреки поражението продължава да дели първото място с Арсенал, като двата тима имат по 21 точки.

Брайтън се възползва от успеха и се изкачи на трета позиция с 19 точки. Челси също записа важна победа, след като надделя над Манчестър Юнайтед с 2:0, и заема четвъртото място с 16 точки.

Брентфорд победи Нотингам Форест с 2:0, а Тотнъм се наложи над Кристъл Палас със същия резултат. Борнемут също спечели с 2:0 срещу Лийдс, докато Ковънтри победи Съндърланд с 3:1, а Хъл Сити и Ипсуич завършиха 2:2.

Ливърпул и Арсенал излизат в голямото дерби

Днес, 1 ноември, вниманието във Висшата лига ще бъде насочено към сблъсъка между Ливърпул и Арсенал. Лондончани имат 21 точки и делят върха с Манчестър Сити, докато домакините са пети с 15 точки.

Победа на Арсенал ще позволи на тима да се откъсне еднолично начело в класирането. Ливърпул от своя страна има възможност да намали дистанцията до водещите отбори и да се доближи до челната тройка.

Деветият кръг ще завърши в понеделник с двубоя между Нюкасъл и Евертън.

Резултати и програма за деветия кръг на Висшата лига

Изиграни срещи:

Челси-Манчестър Юнайтед 2:0

Борнемут-Лийдс 2:0

Брентфорд-Нотингам Форест 2:0

Ковънтри-Съндърланд 3:1

Хъл Сити-Ипсуич 2:2

Манчестър Сити-Брайтън 0:1

Тотнъм-Кристъл Палас 2:0

Астън Вила-Фулъм 1:1

Днес, 1 ноември:

Ливърпул-Арсенал

Утре, 2 ноември:

Нюкасъл-Евертън

Класиране след изиграните срещи:

1. Манчестър Сити - 21 точки

2. Арсенал - 21 точки

3. Брайтън - 19 точки

4. Челси - 16 точки

5. Ливърпул - 15 точки

6. Брентфорд - 14 точки

7. Астън Вила - 12 точки

8. Фулъм - 9 точки