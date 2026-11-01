Милан нанесе тежък удар на Интер, Лацио излезе начело в Италия

Милан нанесе първата загуба на Интер през сезона, след като спечели градското дерби с категоричното 3:1 в среща от десетия кръг на италианската Серия А. „Росонерите“ започнаха вихрено и поведоха с два гола още в първите десет минути, а преди почивката окончателно оформиха резултата с великолепно изпълнение на пряк свободен удар. Поражението лиши „нерадзурите“ от първото място заради по-лошата им голова разлика спрямо Лацио, който има възможност да увеличи преднината си още днес. Победата изкачи Милан на четвърта позиция и продължи впечатляващата му серия без загуба срещу големия градски съперник.

Два светкавични удара разтърсиха Интер

Милан влезе в дербито с огромно желание за реванш, след като през седмицата допусна първото си поражение за сезона, отстъпвайки на Болоня с 2:4. Футболистите на Рубен Аморим реагираха по най-добрия възможен начин, като още от началните минути наложиха натиск върху защитата на Интер.

Американският национал Кристиан Пулишич откри резултата с точен удар с глава, а малко по-късно френският халф Адриен Рабио удвои преднината. Така само за десет минути Милан изгради сериозен аванс и постави съперника си в изключително трудна ситуация.

Ранните попадения дадоха увереност на „росонерите“, които продължиха да търсят възможности за атака. Интер обаче постепенно успя да се съвземе от първоначалния шок и да организира натиск към противниковата врата.

Бастони върна надеждите, но вратарят на Милан спаси изравняването

В 22-рата минута Алесандро Бастони намали резултата на 1:2 и върна интригата в дербито. Попадението даде импулс на „нерадзурите“, които започнаха да търсят изравнителен гол още преди почивката.

Най-сериозната възможност дойде в 34-ата минута, когато Джед Спенс отправи мощен удар към вратата на Милан. Стражът на „росонерите“ обаче демонстрира отличен рефлекс и предотврати попадение, което можеше да промени развитието на двубоя.

Вместо да допусне изравняване, Милан възстанови преднината си от два гола малко преди края на първото полувреме. Диего Морейра изпълни по великолепен начин пряк свободен удар и направи резултата 3:1, с което нанесе нов тежък удар по амбициите на Интер.

Четвърта поредна победа на Милан в градското дерби

Успехът продължи отличната серия на „росонерите“ срещу вечния им съперник. Милан вече има четири поредни победи във всички турнири в „Дерби дела Мадонина“, а поредицата от мачове без загуба срещу Интер достигна осем.

„Нерадзурите“ не са печелили градския сблъсък от април 2024 година. Новото поражение не само удължи неприятната серия, но и сложи край на непобедения им ход в първенството през този сезон.

Трите точки позволиха на Милан да се изкачи на четвърто място с актив от 21 точки. Така „росонерите“ вече изостават само с четири пункта от водещите Лацио и Интер и остават непосредствено в битката за челните позиции.

Лацио получи златен шанс да се откъсне на върха

След загубата на Интер първото място в Серия А е за Лацио, който има равен брой точки с миланския тим, но по-добра голова разлика. Двата отбора са с по 25 точки, а Рома е непосредствено зад тях с 24.

Днес Лацио приема Каляри и при победа може да увеличи преднината си пред Интер на три точки. Столичани получават възможност да се възползват максимално от поражението на своя конкурент и да затвърдят лидерската си позиция.

В челната шестица са още Милан с 21 точки, Комо с 20 и Фрозиноне със 17. По-назад в класирането се намират Наполи, Ювентус и Болоня, които имат по 14 точки, като част от отборите все още не са изиграли срещите си от десетия кръг.

Резултати и програма за 10-ия кръг на Серия А

Изиграни срещи:

Болоня-Монца 2:1

Удинезе-Рома 2:5

Милан-Интер 3:1

Днес, 1 ноември:

Комо-Венеция

Лацио-Каляри

Фрозиноне-Торино

Лече-Дженоа

Ювентус-Наполи

Утре, 2 ноември:

Сасуоло-Фиорентина

Аталанта-Парма

Класиране след изиграните срещи:

1. Лацио - 25 точки

2. Интер - 25 точки

3. Рома - 24 точки

4. Милан - 21 точки

5. Комо - 20 точки

6. Фрозиноне - 17 точки

Наполи, Ювентус и Болоня са с по 14 точки.