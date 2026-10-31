Исторически мач на новата "Армия"! Славия удържа натиска на ЦСКА

ЦСКА и Славия не си вкараха в историческия първи мач на новия стадион „Българска армия“. Срещата бе част от 13-ия кръг в Първа лига.

Великолепното шоу от откриването на футболното бижу на ЦСКА даде голям заряд още от самото начало, но първата част завърши без голове. Макс Ебонг и Иван Андонов обраха овациите - халфът на ЦСКА отправи два страхотни изстрела, но вратарят на Славия отговори с феноменални намеси.

Статистиката на почивката показа 18:6 удара за ЦСКА, но точните стрелби бяха поизравнени – 5:3 за „червените“, които владееха топката в 70% от игровото време. Голямото достойнство на гостите обаче се състоеше в стабилната им екипна работа в дефанзивен план, като в нито един момент те не изпаднаха в глуха защита и опълченски действия.

В началото на второто полувреме Славия получи дузпа, но Фьодор Лапоухов спаси слабия удар на Иван Минчев. Пет минути преди края на редовното време резервата Гогев превзе вратата на домакините, но голът правилно беше отменен заради голяма засада.

ЦСКА пък така и не успяваше да превземе дефанзивния вал на съперника си, въпреки мощната подкрепа от хилядите свои привърженици по трибуните.

Така доскорошният лидер ЦСКА събра 31 точка и остава на точка зад шампиона и водач в таблицата Левски. Славия е седми с 13 пункта.