Ето менюто и цените на новата "Българска армия"

Днес е официалното откриване на новия стадион на ЦСКА.

От " Българска армия“ оповестиха менюто , с което ще посрещнат феновете.

Ето ги и цените:

Телешки чийзбургер - 9 евро

Пилешка тортила - 8 евро

Хотдог с немска наденичка - 5,50 евро.

Порция пържени картофи - 250 грама - 2,90 евро.

Салата "Цезар“ - 280 гр. - 5,30 евро

Салата "Колсло“ - 200 гр. - 3 евро,

Пуканки - 2,5 л - 4,50 евро

Има и десерти.

Шоколадово брауни – 3,50

Домашна бисквита -100 гр. - 2,90

Мъфин с боровинки -2,90

Сред големите въпроси бе и този дали ще се продава бира на стадиона.

Отговорът е да.

Но – безалкохолна бира.

Чешка, наливна, в чаша от 400 мл, и ще струва 3,50 евро

Минералната вода, също в чаша от 400 мл, е 1,50 евро,

Безалкохолните напитки от същия обем ще са по 3,50 евро, а кафе еспресо – 2 евро.

Клубът дава и бонуси за количества чрез комбинирани менюта.

Всяко от тях включва основно ястие, гарнитура или допълнителен продукт и напитка.

Цените им са между 7,50 и 14,50 евро.

Наздраве!