Ето менюто и цените на новата "Българска армия"

Днес е официалното откриване на новия стадион на ЦСКА.
От " Българска армия“ оповестиха менюто , с което ще посрещнат феновете.
Ето ги и цените:
Телешки чийзбургер - 9 евро
Пилешка тортила - 8 евро
Хотдог с немска наденичка - 5,50 евро.
Порция пържени картофи - 250 грама - 2,90 евро.
Салата "Цезар“ - 280 гр. - 5,30 евро
Салата "Колсло“ - 200 гр. - 3 евро,
Пуканки - 2,5 л - 4,50 евро
Има и десерти.
Шоколадово брауни – 3,50
Домашна бисквита -100 гр. - 2,90
Мъфин с боровинки -2,90
Сред големите въпроси бе и този дали ще се продава бира на стадиона.
Отговорът е да.
Но – безалкохолна бира.
Чешка, наливна, в чаша от 400 мл, и ще струва 3,50 евро
Минералната вода, също в чаша от 400 мл, е 1,50 евро,
Безалкохолните напитки от същия обем ще са по 3,50 евро, а кафе еспресо – 2 евро.
Клубът дава и бонуси за количества чрез комбинирани менюта.
Всяко от тях включва основно ястие, гарнитура или допълнителен продукт и напитка.
Цените им са между 7,50 и 14,50 евро.
Наздраве!