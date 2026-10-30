Последни тестове на уникалното бижу "Българска армия" СНИМКИ

Тази вечер и тази нощ в Борисовата градина ще се работи. Текат трескаво последните приготвления на без съмнение, уникалния нов стадион "Българска армия" на ЦСКА.
В събота предстои голямото откриване, което ще бъде далеч повече от спортно нсъбитие. Тържествата започват около 17, 30 часа, а мачът между ЦСКА и Славия е с начален час 19,30.
Както се знае, всички билети са разграбени отдавна. Еуфорията е огромна.
От ЦСКА обаче останаха стриктни до последния момент, като има пълна забрана за влизане в стадиона без много специален повод.
Все пак имаше малка пролука, където репортер на Стандарт видя част от уникалната мултимедия.
Тя минава последни тестове, преди утре да се изсипе в целия се блясък пред 19 000 зрители на претъъпканите трибуни новото футболно бижу.
ЦСКА посреща новия си стадион и като лидер в първенството, което прави еуфорията сред червената общност още по-голяма.