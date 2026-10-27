Пълна истерия около ЦСКА за новия стадион!

Положението в ЦСКА е изключително тежко преди двубоя със Славия. Част от служителите спряха да си вдигат телефоните, след като близки и далечни роднини, приятели и съвсем непознати решиха да търсят пропуск за историческия мач на реновирания стадион “Българска армия”.

За броени минути всички картодържатели от миналия сезон, които имаха

предимство, изкупиха квотата си. Във вторник се очаква истерия, когато

останалите пропуски бъдат пуснати в продажба.

Както е известно, БФС премести мача със Славия за почивен ден, за да може

всички желаещи да дойдат.

В последния момент се извиха опашки и пред пункта за фен картите, които са

задължителни за реновираното съоръжение.

Цяло лято вървя кампанията, но доста от феновете предпочетоха да мрънкат в

социалните мрежи, че едва ли не им се искат пръстови отпечатъци. Дори

цитираха с невероятна точност регламенти на ЕС, но като дойде първият мач, изведнъж се сетиха, че може да го пропуснат.

ЦСКА стяга и кратко шоу преди двубоя за откриването на стадиона.

Официалното обаче ще бъде през пролетта, когато ще бъдат отново поканени световни звезди да се появят на “Българска армия”.

Стадионът бе напълно реновиран за по-малко от три години, което е

невероятно кратък срок.

ЦСКА вече има договор с държавната фирма “Сердика спортни имоти” за

ползване на съоръжението. Тя е акционер в смесеното дружество, което

направи реконструкцията.

В момента върви и пълна мобилизация за първия мач. Коси се тревата пред

стадиона, чистят се падналите от дърветата листа.

Цялата гледка се загрозява от няколко напълно изсъхнали иглолистни дървета. Както е известно, през лятото някаква болест удари Борисовата градина и всички борове бяха ликвидирани и станаха опасни.

Преди известно време едно дърво падна точно на алеята до стадиона на ЦСКА

и уби куче.

Алеите около новия стадион също са в доста окаяно състояние.