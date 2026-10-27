Изповедта на Хари Кейн, която трогна всички

Хари Кейн бе емоционален в речта си, след като взе в ръце най-ценния индивидуален приз във футбола - "Златната топка". Англия има победител в класацията за играч №1 на Европа за първи път от 2000 г., когато Майкъл Оуен получи наградата.

И в думите си от сцената, и в интервютата след това, Кейн бе видимо развълнуван. Ето избрано:

"Първо... почти нямам думи. Благодаря на списание "Франс Футбол" и на организаторите на "Златната топка" за това невероятно събитие. Това, че церемонията е тук в Лондон, го направи още по-специално. Изглеждаше ми като добра поличба като разбрах, че ще е тук.

Благодаря на всички, които гласуваха за мен. Сигурно е било много трудно, гледам списъка с тези невероятни футболисти, които са номинирани. Някои от тях са мои съотборници в Байерн - ето ги тук, на първите редове. Играчи от световна класа. Благодаря, че сте гласували за мен при такъв богат избор.

Към моите съотборници от Байерн Мюнхен - момчета, нямаше как да стане без вас. Ясно е. Ние сме отбор. Вие, клубът и отборът, ме карате да давам най-доброто от себе си. Имаме и нашата вътрешна конкуренция, която прави всички ни по-добри. Благодаря ви.

Към треньора ни - Вини Компани, който е вероятно вече у дома или още в болницата в Мюнхен (припадна на тренировка в петък и бе откаран за прегледи - б.р.). Знам, че гледаш в момента. И се надявам всичко това да ти даде енергия и да те накара да се усмихнеш. Оправяй се бързо, това е и твой успех и ти благодаря.

Към Тотнъм Хотспър, клубът, който ме направи това, което съм. Благодаря ви. Изминахме дълъг път заедно и без Тотнъм нямаше да съм тук сега. Дано и феновете на Тотнъм са щастливи, докато гледат случващото се тази вечер.

Мамо и татко, вие също седите там... както обикновено, на задните редове. Какъв момент само, а?!. През всички тези години... подкрепата, която ми дадохте, жертвите, които направихте за мен... Времето, което отделяхте да ме водите по тренировки, по детските мачове из цяла Англия. От първия ден до днес сте до мен. Благодаря ви.

Да имам любовта и подкрепата на по-голям брат означава всичко за мен. Чарли, ти не спираш да пътуваш и да си там, когато имам нужда от теб, като лишаваш семейството си от времето заедно. Благодаря ти.

Мисля си за целия път, който изминах. Всяко дете мечтае да вземе "Златната топка", когато започне във футбола. Днес аз съм едно щастливо дете. Надявам се да има поне едно дете, което може да се вдъхнови от това, че аз днес печеля. И да следва мечтата си."

Брат му Чарли е неговият единствен агент от първия ден на Хари Кейн като професионален футболист. Двамата движат делата на звездата, правят договорите му и трансфера от Тотнъм в Байерн. Чарли почти не пропуска мач на Хари, независимо, че живее в Лондон.