Ясен е носителят на Златната топка?

Германският колос Байерн Мюнхен наля масло в огъня относно спекулациите кой ще спечели Златната топка. Именно голмайсторът на баварците Хари Кейн е сред големите фаворити за най-ценния индивидуален приз във футбола.

Байерн публикува любопитна снимка, на която Кейн в елегантен черен костюм с краткото послание „Шоуто скоро започва“, а феновете веднага започнаха да гадаят дали германският клуб не подсказва кой ще получи най-престижното индивидуално отличие във футбола.

Публикацията бързо привлече вниманието на футболните привърженици. Част от тях я разтълкуваха като намек, че Кейн вече е избран за носител на „Златната топка“.

Байерн обаче не е потвърдил подобно нещо, нито е обяснил дали посланието действително е свързано с предстоящата церемония. Затова твърденията, че победителят вече е известен, остават спекулации.

Хари заби 73 гола в 65 мача за Байерн и националния отбор на Англия. От тях 61 бяха с екипа на баварците, а 12 – за родината му. Това е най-високият резултат за един сезон след постижението от 82 попадения на Лионел Меси през кампанията 2011/12. Кейн получи и втората си европейска „Златна обувка“.

Церемонията е насрочена за 26 октомври в театър „Лондон Паладиум“. За първи път в 70-годишната история на наградата събитието ще се проведе в британската столица.

Любопитното е, че Лондон е родният град на Кейн, а изборът на домакин има символично значение – именно англичанинът Стенли Матюс става първият носител на „Златната топка“ през 1956 година.