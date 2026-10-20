Делян Добрев сръфа Асен Валисев, каза му истината в очите

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев и енергийното острие на ГЕРБ Делян Добрев кръстосаха шпаги в мрежата по повод днешните протести срещу кабинета, организирани от умнокрасивитета. Премиерът Румен Радев коментира: "Замисълът на организаторите на днешния протест в София става все по-ясен: да възкресят сглобката, да ни набутат във войната и Асен Василев да ни прави бюджета, което ще ни довърши".

В желанието си да отвърне на нанесения удар от премиера, Василев намеси името на бившия депутат от ГЕРБ Делян Добрев.

"Г-н Радев, вместо да коментирате сглобка, докато откривате батерия на Делян Добрев, елате на протеста и обяснете защо днес Конституционния съд обяви части от бюджета ви за противоконституционни и ограбващи българските граждани“, каза Василев.

Но отговорът на Добрев не закъсня и бе унищожителен.

"По повод днешния протест:

Асене, една от разликите между мен и теб е, че ти фалира, а аз партнирам с най-големите американски компании и банки в света.

С-ки (б.р. сглобки) правиш ти, аз имам принципи!", написа той във фейсбук.