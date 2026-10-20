Обявиха съдбоносните ден и час за Карлос Насар

Карлос Насар се отправя към световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо с възможност за ново забележително постижение: четвърта титла при мъжете в четвърта различна категория.

Българският шампион ще се състезава при 95-килограмовите на 4 ноември, сряда, от 13:00 ч. българско време. Според официалната програма на Международната федерация по вдигане на тежести група А започва в 19:00 ч. местно време. Кантарът е насрочен за 16:00 ч. в Китай, или 10:00 ч. у нас, пише gol.bg.

Насар вече има световни титли от Ташкент през 2021 г. в категория до 81 кг, от Манама през 2024 г. при 89-килограмовите и от Фьорде през 2025 г. в категория до 94 кг.

Сега пред него стои предизвикателството да покори върха и в новата олимпийска категория до 95 кг. При успех той ще добави четвърто световно злато към колекцията си още преди да навърши 22 години.

Битката за медалите обещава сериозна конкуренция. Сред противниците на Насар е иранецът Али Алипур, който държи световния рекорд в двубоя с 398 кг.

В предварителния списък Алипур е със заявка от 400 кг, а българинът е посочил 390 кг. Казахстанецът Нургиса Адилетули и представителят на домакините Цян Фейс ян са заявили по 395 кг. Предварителните заявки обаче не са постигнати резултати и не определят крайното класиране.

Освен Насар, България ще бъде представена от Ангел Русев, Дениз Данев, Иван Димов и Христо Христов. По публикуваната програма стартовете им в група А са:

27 октомври, 10:00 ч.: Ангел Русев и Дениз Данев в категория до 60 кг.

28 октомври, 13:00 ч.: Иван Димов в категория до 65 кг.

4 ноември, 13:00 ч.: Карлос Насар в категория до 95 кг.

6 ноември, 13:00 ч.: Христо Христов в категория до 110 кг.

Всички часове са български.

Шампионатът в Китай се провежда от 27 октомври до 8 ноември и поставя началото на олимпийските квалификации за Лос Анджелис 2028. Международната федерация определя Насар като фаворит в неговата категория.